Карту «Тройка» в Москве теперь можно заказать с доставкой на дом

Об этом «Интерфаксу» сообщили в департамента Транспорта столицы. Залоговая стоимость карты (50 рублей) не изменится, а заказать ее можно будет в Яндекс.Лавке. Минимальный номинал карты — 50 рублей, т.е. ее общая стоимость составит 100 рублей.