Жизнь в китайском Ухане, который несколько месяцев был эпицентром эпидемии коронавируса, постепенно приходит в норму

После снятия карантинных мер в город вернулась местная футбольная команда «Ухань Чжоэр».

Футболисты не смогли вернуться домой, после того, как Ухань был закрыт на карантин в январе из-за распространения коронавирусной инфекции. Команда в это время находилась на сборах в Испании. А в марте перебралась в китайский город Шэньчжэнь, сообщает Франс Пресс.

«После более чем трехмесячного отсутствия члены команды наконец-то вернулись в родной город, где они смогут воссоединиться со своими семьями», — говорится в сообщении клуба. Напомним, что именно город Ухань стал центром распространения коронавируса COVID-19. От которого по всему миру скончалось уже более 146 тысяч человек.

Ожидается, что к тренировкам команда приступит 22 апреля. Чемпионат Китая на данный момент не возобновлен.