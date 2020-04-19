Александр Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса

По словам президента Белоруссии, страна выбрала правильную тактику в борьбе с инфекцией.

В ходе посещения одного из храмов под Минском президент Белоруссии решил выступить с позиции церкви – он поздравил граждан с Пасхой и добавил, что всегда будет приходить на богослужения. Лукашенко добавил, что страна переживает эти вирусы каждый год, а последние события вокруг COVID-19 назвал «психозом и болезнью». По мнению белорусского лидера, речь может идти о божьей каре за то, что люди не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег. Заявления Лукашенко приводит агентство БелТА. Президент по-прежнему убежден, что Белоруссия выбрала верную тактику в борьбе с коронавирусом, которая заключается в отказе от жесткого карантина. По словам Лукашенко, он исходил из того, что граждане страны сами несут ответственность за свои жизни. Также он передал слова поддержки России, Украине и гражданам других стран, который борются с пандемией.

По последним данным, от коронавируса в Белоруссии умерли 47 человек. Свежих данных по заболеваемости нет, но по состоянию на 17 апреля эта цифра приближалась к отметке в 5 тысяч человек.