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17:02, 19 апреля 2020

Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала медиков за то, что они сами не шьют себе бахилы

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитала медиков за то, что они сами не шьют себе бахилы. Соответствующее видео, снятое на конференции с руководителями больниц региона, опубликовал «Альянс врачей». Ранее «Альянс врачей» обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с жалобой на то, что медикам не хватает масок, антисептиков и других средств защиты. Перед этим главу профсоюза Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет из-за видео, в котором она объявила сбор средств на средства защиты для больниц.



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