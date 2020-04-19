С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных – это больше чем за весь 2019 год

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова удивлена этим обстоятельством и считает, что такому снятию наличных могут способствовать панические настроения, но в любом случае для оплаты покупок для безопасности лучше пользоваться безналичными расчетами. Елена Перминова считает, что меры, предпринимаемые правительством достаточны, и «все будет хорошо».