РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля

Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить проведение чемпионата России по футболу в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте РПЛ.



«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — говорится в сообщении.



Лига также отмечает, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная «и может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».