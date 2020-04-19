На пасхальных службах в храмах и церквях Москвы присутствовали около 1 тысячи человек

Об этом ТАСС сообщил глава департамента нацполитики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. Он отверг информацию о том, что в храмах было много людей. Он напомнил рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым богослужения должны были проходить только в закрытом формате без прихожан.