Вывозной рейс из Бангкока прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево

Как передает «Интерфакс», самолет авиакомпании S7 доставил на родину 180 пассажиров: 135 взрослых, 45 детей (в том числе трое младенцев). Следующий вывозной рейс в Новосибирск запланирован на понедельник — борт S7 должен прибыть из вьетнамского города Камрань.