Объем Фонда национального благосостояния на конец года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его мнению, при текущих ценах на нефть, этих средств хватит до 2024 г. Ранее министр говорил, что общий объем поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности оценивается более чем в 6,5% ВВП.