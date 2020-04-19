Результаты второго квартала будут негативными для экономики России

Так считает помощник президента Максим Орешкин. По его словам, и безработица вырастет, и доходы снизятся. Он напомнил, что в условиях пандемии коронавируса что людей отправляют в отпуска, иногда без содержания, снижают зарплаты. Главное, по его мнению, постараться минимизировать эти последствия.