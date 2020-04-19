С начала марта в России через банкоматы и банки было выдано около триллиона рублей наличных

Это это больше, чем за весь прошлый год. Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что «всплески изъятий» денег совпали с телевизионными обращениями Владимира Путина. Особенно много наличных жители страны сняли после того, как глава государства продлил ограничительные меры по коронавирусу до 1 мая.