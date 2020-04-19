Умер композитор Александр Вустин

В Москве на 77-м году жизни скончался композитор Александр Вустин, сообщили в Союзе композиторов России.



Вустин родился в 1943 году в Москве, окончил Московскую консерваторию, несколько лет работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве «Композитор». Первые сочинения написал в конце 1970-х годов. На протяжении более чем сорокалетней профессиональной композиторской деятельности Вустин создал значительное число сочинений, многие из них звучали не только в России, но также в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах.