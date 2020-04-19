Жителя Подмосковья смогут получать цифровые пропуска по короткому телефонному номеру

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства. Ранее властям пришлось остановить оформление пропусков по тому же номеру после жалоб абонентов.

Отправил СМС — получил пропуск. И соответственно возможность отойти от дома больше чем на сто метров, уехать на работу, дачу или в отдалённый гипермаркет. Подмосковные власти сообщили, что смс-сообщения нужно отправлять на номер 0250, указав цель поездки. Для получения рабочего пропуска также понадобятся паспортные данные, номера машины и транспортных карт Тройка или Стрелка, а также ИНН организации и её краткое наименование. Рабочий пропуск будет действовать до конца месяца включительно, а вот что касается поездок на дачу или в магазин, расположенный на удалении от дома, его будут давать только на неделю. Стоит напомнить, что как только власти Москвы и области ввели на этой неделе пропуска, с ними начались проблемы. Так в Подмосковье абонентам Мегафона, которые отправили на номер 0250 сообщение, вместо пропуска подключили платную подписку на развлекательную услугу. Об этом сообщала газета Ведомости. Оператор позже услугу отключил и обещал компенсировать все расходы на СМС, которые понесли жители региона. А власти Подмосковья сказали, что оформление пропуска по телефонному номеру временно невозможно.

Жители Подмосковья также получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30. Отметим, что и в столице и в области ограничительные меры из-за коронавируса продлены до первого мая.