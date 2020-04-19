Пасхальные богослужения с участием прихожан, несмотря на пандемию, прошли в ряде регионов России

Были открыты храмы в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском крае, на Камчатке, в Ненецком автономном округе и Якутии. Для верующих действительно крайне важно личное присутствие на пасхальной службе, но это не повод делать исключения, карантин обязателен для всех, — сказал в интервью «Эху Москвы» настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Уминский считает, что в регионах храмы работали потому, что представителям РПЦ удалось договориться со светскими властями.