Выплаты донорам крови с антителами на коронавирус действительно могут поспособствовать более активному донорству. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель межрегиональной благотворительной общественной организации «Общество доноров крови» Александр Корнюшкин. Однако, по его мнению, с этими донорами могут возникнуть определенные сложности. «То, что будет определенный дефицит (крови), я нисколько не сомневаюсь, потому что не так много людей выписывают из лечебных учреждений. Выбрать тех, кто уже переболел COVID-19, и те, кто интересен для станции переливания крови, мало. Это надо собирать базу данных. И ведь будет опять определенный фильтр, потому что человек может переболеть коронавирусом, но он не может быть донором крови или плазмы», — сказал он.

А.Карнюшкин также заметил, что сейчас также есть проблема с безвозмездным донорством, поскольку из-за экономических трудностей доноры стараются сдать кровь на коммерческой основе.

Ранее сообщалось, что власти Москвы введут выплаты донорам крови с антителами на COVID-19 из расчета 1250 руб за каждые 150 миллилитров плазмы, за 600 миллилитров — 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Соответствующее постановление 19 апреля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.