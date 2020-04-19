Замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за то, что они не шьют себе бахилы

Видео с выступлением Валентины Игнатенко на конференции с участием руководителей больниц, опубликовала организация «Альянс врачей». По данным телеканала «Дождь», встреча проходила накануне. Как выразилась Игнатенко, для того, чтобы смастерить бахилы, достаточно взять любую ткань и посадить двух-трёх санитарок, которые сошьют вместе две тряпочки. Замруководителя минздрава спросила у участников встречи, почему они ждут манны небесной.