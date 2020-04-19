В Подмосковье заработал короткий телефонный номер для получения цифрового пропуска для выхода из дома

Как сообщает пресс-служба регионального правительства нужно отправлять смс на номер 0250. В сообщении необходимо указывать код соответствующей цели выхода из дома, серию и номер паспорта, номер машины или данные карты «Стрелка», а также ИНН организации, если это пропуск на работу, сообщает агентство Интерфакс.