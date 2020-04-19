Не более тысячи человек, по утверждению властей, присутствовали на пасхальных богослужениях в столице

Об этом пишет агентство ТАСС. Службы, действительно были, но москвичи откликнулись на призывы властей и патриарха, и остались дома, — сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По утверждению интернет-издания Baza, ночью в храме Софии Премудрости Божией проходила служба, на которую пригласили VIP-гостей, среди них, в частности был актёр Иван Охлобыстин с семьей. Журналистка интернет-издания говорит, что встречала посетителей на выходе и Охлобыстин попытался вырвать из её рук телефон.

В самой церкви заверили, что на службе были только те, кто необходим для богослужения и в храме просто большой штат.