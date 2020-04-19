В Иркутской области гражданина оштрафовали за неуважение к ФСБ

Он звонил в управление службы и матерился.

Боханский районный суд Иркутской области оштрафовал местного жителя Антона Павлова по статье «неуважение к власти». Гражданин позвонил в четыре региональных управления ФСБ и ругался матом. Сам Павлов рассказал, что находясь у себя дома в нетрезвом состоянии, нашел на сайте ФСБ номер телефона доверия, и решил сообщить о коррупции в органах. Павлову удалось дозвониться в Управления ФСБ Краснодарского края, Астраханской области, Бурятии и Санкт-Петербурга. В постановлении, которое МБХ Медиа обнаружило в картотеке суда, отмечено, что Павлов всякий раз распространял информациию, выражающую неуважение к Федеральной Службе безопасноти. Причем, делал это в неприличной форме, с использованием нецензурных выражений.



На заседании суда Антон Павлов признал свою вину. Добавив, что негативное отношение к ФСБ возникло у него после того, как он потерял работу в охранном агентстве.