Петербург, по утверждению депутата Бориса Вишневского, собираются окружить контрольно-пропускными пунктами

Петербург могут окружить контрольно-пропускными пунктами. Список адресов, где запланировали их установку, опубликовал местный депутат.

Депутат Борис Вишневский опубликовал в соцсетях список КПП, которые собираются установить городские власти. Всего там 52 адреса. Судя по местам расположения основная задача — закрыть въезды и выезды из Петербурга, а также изолировать густонаселённые районы на окраине города. «Фонтанка.ру» пишет, что обустройством КПП займутся компании с которыми уже заключены контракты на создание дорожной разметки. Интересно, что чиновники оставили открытым шоссе по берегу Финского залива. По нему многие влиятельные и богатые люди ездят в город из курортного района. По информации «Эха Москвы в Петербурге», КПП построят после того, как будет принятого решение о введении цифровых пропусков для пользования транспортом.

Отметим, пока городские власти официально не подтвердили ни решение о введении пропусков, ни о создании системы КПП на границах города