Интернет-издание Baza обвинило актёра Ивана Охлобыстина в нападении на журналистку во время пасхальной службы

Об этом сообщает сайт «Медиазона». Согласно этим данным, минувшей ночью в храме Софии Премудрости Божией проходила служба, на которую пришли служители церкви с семьями и, как пишет Baza, «разнообразные VIP-персоны». Журналиста интернет-издания встречала посетителей на выходе из храма. Как говорится в публикации, Иван Охлобыстин попытался вырвать из её рук телефон.

Сайт Baza пишет, что службу охраняла полиция. В храм пришли до 60 человек. Из церкви людей выпускали по очереди, предупреждая, что снаружи стоит журналистка. Одна из сотрудниц храма сказала интернет-изданию что на службе были только те, кто необходим для богослужения и в храме просто большой штат.

В начале апреля дочь Охлобыстина сообщила, что у неё обнаружили коронавирус. Позднее актер сказал, что результаты тестов у всей семьи отрицательные.