В Кремле готовят новые решения в связи с ростом числа инфицированных Covid-19

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение недели будет объявлено о дальнейших мерах по режиму повышенной готовности и мерах противодействия коронавирусу.



В Кремле исходят из того, что рост числа заболевших далеко не остановлен, а первые признаки выхода на некоторую стабилизацию числа заболевающих, возможно, появятся на следующей неделе. Впрочем, как сказал Дмитрий Песков, вспышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала, что потребуются новые решения. Пресс-секретарь президента отметил, что руководству страны в условиях складывающейся кризисной ситуации в экономике приходится выстраивать «очень сложную комбинацию с полным приоритетом здоровья граждан» и исходить из необходимости поддерживать хозяйственные процессы. Этим было вызвано и решение о переносе мероприятий по случаю 75-й годовщины победы. Глава государства, отметил Дмитрий Песков, чуть ли не ежечасно отслеживает в том числе и «число коек и аппаратов искусственной вентиляции легких в регионах». На предстоящей неделе, по словам Пескова, президент продолжит проводить ежедневные совещания и встречи в режиме видеоконференций.



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом в мире, существенно возросла потребность международного взаимодействия по этому вопросу.