Жителя Иркутской области оштрафовали за неуважение к ФСБ

Антон Павлов позвонил в четыре управления службы безопасности и каждый раз ругался матом, сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на постановление. Павлов сделал звонки в отделения ФСБ в Краснодарском крае, Астраханской области, Бурятии и Санкт-Петербургу и, как говорится в документах, «в неприличной форме с использованием нецензурных выражений, распространил информацию, выражающую явное неуважение к Федеральной службе безопасности». Сам Павлов говорит, что был нетрезв и по телефону пожаловался на коррупцию в органах ФСБ. Он не смог припомнить нецензурных выражений в разговоре. Сумма штрафа не называется.