Президент Белоруссии убеждён, что его стана выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом

Об этом руководитель республики сказал во время посещения храма под Минском. По словам Александра Лукашенко, он исходил из того, что белорусы держат свою жизнь в своих руках и, как выразился глава республики, могут распорядиться жизнью лучше, чем президент или, может быть, Господь. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

В республике не введён карантин по коронавирусу, идёт подготовка к параду победы. Два дня назад президент сказал, что считает необходимым со следующей недели возобновлять в школах учебный процесс. Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариями развития ситуации с распространением коронавируса.