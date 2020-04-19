Максим Орешкин: Российская экономика пройдёт второй квартал этого года с очень серьёзными негативными цифрами

Российская экономика пройдёт второй квартал этого года с очень серьёзными негативными цифрами, сообщил помощник президента Максим Орешкин в эфире государственного телевидения. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сказал, что объём средств Фонда национального благостояния к концу года с учётом всех трат составит 7 триллионов рублей. Этих ресурсов, по его словам, хватит, чтобы власти могли исполнять все бюджетные обязательства до 2024 года даже при сохранении текущих цен на нефть.