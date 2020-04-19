Bloomberg: Россияне с начала марта сняли со счетов около триллиона рублей

Россияне с начала марта сняли со счетов около триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет агентство Bloomberg. Оно отмечает, что по времени всплески совпадают с обращениями президента Владимира Путина, в которых он говорит о мерах для борьбы с коронавирусом.