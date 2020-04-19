В Петербурге пасхальные службы были организованы в формате онлайн-трансляций без присутствия прихожан

В Петербурге храмы были закрыты для прихожан на время пасхальной службы, пасхальные службы были организованы в формате онлайн-трансляций. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» протоиерей Вячеслав Никитин.

«Храмы были закрыты для прихожан в связи с «вредоносным поветрием». Поэтому была организована онлайн-трансляция, и все службы в храмах люди могли послушать дома. Все люди послушались, были дома и не приходили к храму», — рассказал он.

Однако, по словам корреспондента в Санкт-Петербурге, на данный момент многие храмы открыты для посетителей. При этом в них не так много народа, как обычно в этот день.