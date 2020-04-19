Алексей Уминский: Для верующих важно личное присутствие на пасхальной службе, но соблюдать карантинные меры необходимо

Для верующих действительно крайне важно личное присутствие на пасхальной службе. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Между тем, по его словам, все же следует соблюдать карантинные меры, принятые в регионах России.

«Если эпидемиологическая ситуация опасна, то здесь необходимо соблюдать все нормы для людей и для верующих в том числе», — сказал он.

А.Уминский также высказал предположение, что в регионах храмы работали потому, что представителям РПЦ удалось договориться со светскими властями.

«В некоторых регионах договорились между собой — власти светские и власти церковные — что люди могут быть допущены на Пасху. Мне кажется, это исходит из того, что везде немножечко разная эпидемиологическая ситуация. Если в Москве она очень опасная, то в других регионах нет такого напряжения, нет такого количества зараженных, поэтому исходя из этого, они принимают решения. Только этим я могу объяснить, что храмы доступны для верующих», — отметил он.

Православные верующие 19 апреля отмечают самый главный из христианских праздников Пасху.