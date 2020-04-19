Шендерович: Кабаков был интересной личностью и замечательным писателем

Российский писатель и журналист Александр Кабаков умер в возрасте 76 лет. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писатель Виктор Шендерович, он был интересной личностью и замечательным писателем.

«Я был знаком с ним более 30 лет. Он был человек блестящим, печальным, элегантным. Он был абсолютно не советским, как сказал наш: «Он был разным, но подлым он не был никогда». Я думаю, что со временем его книги будут укрупнятся, и мы будем их медленно перечитывать вне скандала, вне политического контекста», — сказал он.

Книги Кабакова изданы в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае и многих других странах. Кабаков — лауреат престижной литературной премии «Большая книга» за его роман «Все поправимо».

О дате и времени похорон пока не сообщается.