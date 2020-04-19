В Москве донорам крови, переболевшим коронавирусом, будут платить больше, чем остальным

По словам мэра Сергея Собянина, донорам плазмы крови с антителами к Covid-19 будут платить 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Эти выплаты действительно могут поспособствовать более активному донорству, но есть сложности. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал представитель межрегиональной благотворительной общественной организации «Общество доноров крови», почётный донор Александр Карнюшкин. Карнюшкин добавил, что сейчас есть проблемы с безвозмездным донорством, поскольку из-за экономических трудностей доноры стараются сдать кровь на коммерческой основе.