В России резко вырос спрос на наличные

При этом люди чаще снимают деньги сразу после телевизионных обращений Владимира Путина, посвященных ситуации вокруг коронавируса.

С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год. Речь идет о средствах, снятых через банкоматы и банковские отделения. При этом наиболее активный вывод денег совпадал по времени с телевизионными обращениями президента Владимира Путина. Как пишет агентство Bloomberg, особенно много наличных россияне сняли после выступления главы государства 2 апреля, в котором он продлил ограничительные меры до конца месяца. Причиной стали опасения, что банки могут прекратить работу на время карантина.

Похожая ситуация ранее была отмечена и в Европе. Газета Financial Times писала, что за прошедший месяц оборот наличных средств вырос более чем на 40 миллиардов евро. Больший прирост был отмечен лишь во время финансового кризиса в октябре 2008 года. К примеру, в Ирландии почти вдвое снизилось количество операций по снятию наличных, но средняя сумма значительно выросла.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала сократить использование наличных денег, поскольку купюры могут стать каналом передачи коронавируса.