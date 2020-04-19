МЧС рекомендовало мыть продукты, купленные в магазине

Прежде чем начать дома разбирать покупки, нужно вымыть руки, затем продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке помыть водой с мылом, а овощи и зелень 10-15 минут замочить в воде, после чего продукты необходимо промыть с нейтральным моющим средством и тщательно это средство смыть, говорится в рекомендациях ведомства.