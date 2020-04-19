В возрасте 76 лет ушёл из жизни писатель и журналист Александр Кабаков

Об этом сообщили его близкие. Как сказал «Эху Москвы» писатель Виктор Шендерович, Кабаков был интересной личностью и талантливым человеком.



Александр Кабаков работал в газетах «Гудок», «Московские новости», «Коммерсант». Писал романы, повести и рассказы, среди самых известных произведений «Сочинитель», «Московских сказки» и «Невозвращенец».