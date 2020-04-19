Российское посольство в Чехии призвало не политизировать смену юридического адреса после переименования площади в честь политика Бориса Немцова.

Посольство в Праге останется на прежнем месте, но официальным станет адрес консульского отдела, уточнили в дипмиссии. Замечу, что это произошло вскоре после того как власти чешской столицы присвоили площади Под Каштаны, на которой находится здание посольства, имя Бориса Немцова — оппозиционного политика, убитого возле Кремля в феврале 15го года. В пятилетнюю годовщину со дня убийства площадь и переименовали. Однако в документах будет указан адрес улица Коруновачни, номер 36. В дипмиссии сообщили, что мэрия Праги в прошлом месяце уведомила о том, что официальный адрес посольства перестаёт существовать. Согласно документу за представительским зданием сохраняется адрес: улица Коруновачни, 36». Его дипломаты решили использовать поскольку название улицы историческое и вероятность её переименования намного ниже, чем у площади, получившей имя Бориса Немцова, отметили в посольстве. На днях дипломаты уведомили чешский МИД о решении, отправив соответствующую ноту. И теперь удивлены тому, что министерство цитата по ТАСС «поспешно придало огласке содержание ноты, которая носила исключительно технический характер». В посольстве считают, что власти Чехии пытаются придать политическое звучание этой истории.

ОТВОДКА:

Отношения между Россией и Чехией с начала месяца стали ухудшаться. К этому привёл снос в Праге памятника маршалу Коневу. Российский МИД назвал это варварством. Общественный совет при Минобороны предложил главе ведомства Сергею Шойгу переименовать станцию метро Пражская в Москве в маршала Конева.