Мировые звёзды дали многочасовой онлайн-концерт в поддержку медиков

В нём участвовали более сотни музыкантов. Все они пели, находясь у себя дома. К мероприятию, которое длилось около восьми часов, присоединились, в том числе, Леди Гага, Пол Маккартни, Билли Айлиш, Элтон Джон и Rolling Stones. Акцию поддержали, в том числе, бывшие первые леди США Лора Буш и Мишель Обама. Они выступили со словами благодарность всем, кто спасает людей и помогает предотвращать распространение коронавируса.

Мероприятие организовали Всемирная организация здравоохранения и благотворительная организация Global Citizen. Деньги собранные во время концерта планируется направить на средства индивидуальной защиты для медиков в разных странах.