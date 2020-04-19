Россия к концу этой недели занимает десятое место в мире по числу зараженных COVID-19

В минувшие сутки зафиксировано максимальное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране с начала эпидемии. Прирост составил более 6 тысяч подтвержденных диагнозов.



Число новых случаев заражения за последние сутки составило по стране 6060, с начала эпидемии зафиксировано свыше 42 тысяч подтвержденных заболеваний. Большая часть приходится на Москву и Подмосковье. В столице за сутки поставлено более 3,5 тысяч диагнозов Covid-19. Общее число заболевших по городу преодолело показатель в 24 тысячи. Свыше 7 сотен подтвержденных тестов в области. В целом по стране за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число летальных исходов достигло 361, уточняет официальный информационный сайт стопкоронавирус.рф. Власти Москвы накануне вечером сообщали о смерти 28 пациентов, еще девять скончались в Подмосковье, трое — в Пензенской области, двое — в Башкирии, еще по одному в Мурманской, Липецкой и Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетии. За сутки полностью выздоровели 234 человека, в общей сложности смогли преодолеть болезнь почти 3,3 тысячи.



Как сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, почти у половины новых заболевших коронавирусом, болезнь протекает без видимых проявлений.