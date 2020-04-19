В Москву идёт потепление

По прогнозу Гидрометцентра, во второй половине следующей недели температура приблизится к климатической норме, воздух прогреется до 13 градусов. Сейчас, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в столице ниже нормы на 3 градуса.