Российские регионы, в которых режим изоляции действовал до 19 апреля, продлили его минимум на семь дней

Российские регионы, в которых режим изоляции из-за пандемии коронавируса действовал до 19 апреля, продлили его минимум на семь дней. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления и указы региональных властей. В большинстве регионов режим изоляции теперь действует до конца месяца или до особого распоряжения.