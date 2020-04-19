Россия поднялась на 10 место в мире по числу заражённых коронавирусом

За последние сутки в стране зарегистрировали более шести тысяч новых заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб. В Москве больше трёх с половиной новых случаев, 28 человек скончались в столице, в общей сложности 48 человек погибли за сутки по всей стране.