Пасхальные богослужения в некоторых регионах России, несмотря на пандемию, прошли с участием прихожан

Были открыты храмы в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском крае, на Камчатке, в Ненецком автономном округе и Якутии. В регионах, где храмы были закрыты, некоторые всё равно попытались попасть в церкви. Часть прихожан через боковой вход устремились в Александро-Невскую лавру в Петербурге, на Васильевском острове в северной столице несколько десятков человек присоединились к крестному ходу, пишет сайт Фонтанка. Перед Пасхой представители РПЦ призывали остаться в этот праздник дома и не нарушать карантинных мер.