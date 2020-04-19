В Волгограде храмы провели пасхальные службы с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора

Храмы и Церкви в Волгограде не стали закрываться на время проведения пасхальных служб. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» священник на правах анонимности одного из волгоградских храмов, прихожан впускали в храмы с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

«Служба прошла при маленьком количестве народу. Церковь наметила разметки внутри храма для дистанционного стояния прихожан. И по предписанию всех норм обозначенных Роспотребнадзором, людям при входе в храм измерялась температура, обрабатывались руки специальными антисептическими средствами, обязательно в маске, и стояли они на расстоянии санитарно-защитной зоны 1,5 метра. Маски предоставлял собор», — рассказал священник.

Между тем, главный санитарный врач Волгограда предписал провести службы без прихожан.

Православные верующие 19 апреля отмечают самый главный из христианских праздников Пасху.