Создателей сериала «Зулейха открывает глаза» попросили лично извиниться перед российскими муфтиями

В духовном собрании мусульман России посчитали ошибкой упоминание имен представителей исламского духовенства среди перечисленных в фильме жертв репрессий.

Муфтий Альбир Крганов потребовал от авторов телеэкранизации романа Гюзель Яхиной о событиях 30-х годов извинений перед мусульманским сообществом. В картине в качестве имен политических заключенных были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства. Некоторыми, по мнению Крганова, которое приводит ТАСС, это было воспринято как оскорбление, а оплошность и возможная историческая недостоверность, несмотря на то, что речь идет о художественном произведении, требует объяснений перед лицом как мусульман в целом, так и уважаемых богословов. В сериале были перечислены имена председателя Центрального духовного управления мусульман Талгата Таджуддина, председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина и татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани. Ранее в одной из сцен фильма член СПЧ Александр Брод усмотрел намек на оскорбление чувств верующих из-за кадров с любовной сценой в молельном доме. Действие сериала «Зулейха открывает глаза» повествует о раскулачивании в татарской глубинке и человеческих взаимоотношениях. Режиссер проекта Егор Анашкин отмечал, что во время работы авторы проводили консультации с музейными сотрудниками и историками.

Актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль, ранее сообщила о поступающих в ее адрес оскорбительных выпадах.