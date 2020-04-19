Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим, отмечающим сегодня Пасху

Он призвал всех молиться за то, чтобы коронавирус обошёл их семьи стороной.

Ранее в РПЦ призывали в этот день остаться дома, не нарушать карантинные меры. Впрочем далеко не во всех регионах пасхальные богослужения в России прошли без прихожан. Были открыты храмы в том числе в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском крае, Курганской области, Ленинградской области, Ненецком автономном округе. Однако ажиотажа в этом году не было. Во многих храмах прихожане соблюдали социальную дистанцию – стояли на расстоянии около полутора метров друг от друга.