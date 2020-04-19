В России за сутки выявили больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом

Умерли 48 человек.

Число заболевших коронавирусом по сравнению с показателем суточной давности выросло более чем на тысячу человек. Москва как обычно лидер печальной статистики. В столице за сутки новую инфекцию обнаружили у более трех с половиной тысячи человек, сообщили в оперативном штабе. Почти 85 процентов новых заболевших младше 65-ти лет. Общее число зараженных в Москве превышает 24 тысячи. При этом в штабе отмечают, что у 60ти процентов москвичей, у которых выявили коронавирус, нет симптомов. Растет число людей с новой инфекцией в Подмосковье, за сутки их более семисот человек. В Нижегородской области, а также Петербурге более ста. Всего в стране заболели почти 43 тысячи человек. От коронавируса умерли за сутки 48 пациентов, 28 в Москве, еще 9 в Подмосковье. Смертельные случаи также выявлены в Пензенской области, Башкирии, Ингушетии и еще нескольких регионах. Выздоровели за сутки 234 человека, общее число тех, кто избавился от коронавируса, приближается к трем тысячам трехстам.



Случаи заболевания новой инфекцией на сегодня зарегистрированы во всех регионах страны. Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся коронавирусом.