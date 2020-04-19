Столичный мэр Сергей Собянин пообещал выплачивать донорам крови с антителами на коронавирус по 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы. Это пять тысяч рублей за 600 миллилитров, уточняет пресс-служба мэрии. Ранее о нехватке доноров крови говорили на станциях переливания крови и в благотворительных фондах.