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11:00, 19 апреля 2020

Росгвардия выделила почти 11,5 миллионов рублей на закупку крупной партии «перцовых баллончиков»

Как сообщает сетевое издание «МБХ Медиа», соответствующий тендер на приобретение почти 13 тысяч устройств размещен на портале госзакупок.

12 800 аэрозольных перцовых баллонов для нужд подразделений Росгвардии будут приобретены в рамках государственного оборонного заказа. В сопроводительной документации к тендеру, отмечает МБХ медиа, указано, что поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года. Ведомство хочет приобрести распылители «Страж-П 100», массой около 100 граммов, стоимость каждого составляет 450 рублей. Балончик, как следует из описания, заряжен экстрактом натурального жгучего перца и действует на расстояние до трех метров. Есть в планах и покупка более мощных распылителей – так, например, «Страж-П 650» стоит 3000 рублей, весит более полкилограмма и способен распылять газ 15 секунд в радиусе 4 метров. Среди пунктов закупки значаться и баллоны по 4 килограмма «Страж-П 2700». Они стоят 6 тысяч.

Каждый год Росгвардия закупает оборудование для разгона акций протеста – от наручников и резиновых палок до бронемашин. По итогам минувшего года ведомство потратило на борьбу с митингующими более 1,5 миллиардов рублей.



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