Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медицинских работников

Более ста музыкантов пели, находясь у себя дома. К музыкальному марафону присоединились, в том числе, Леди Гага, Пол Маккартни, Rolling Stones, Билли Айлиш, Элтон Джон. Поддержали акцию и бывшие первые леди США Лора Буш и Мишель Обама. Они выразили благодарность всем, кто сейчас спасает людей и помогает предотвращать распространите коронавируса.

Мероприятие организовали Всемирная организация здравоохранения и благотворительная организация Global Citizen. Планируется, что деньги собранные во время концерта пойдут на маски и другие средства индивидуальной защиты для медиков разных стран. Организаторы отказались от призывов к пожертвованиям, поскольку из-за кризиса многие потеряли работу. Они рассчитывают, что усилия активизируют филантропы и мировые лидеры.