Столичные власти распорядились ввести выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Почти 1300 рублей получат доноры за каждые 150 миллилитров плазмы, за 600 — им выплатят 5 тысяч рублей. Так власти Москвы намерены стимулировать донорство плазмы крови с антителами на новую инфекцию. Её переливание один из самых перспективных методов лечения коронавируса до тех пор, пока не найдена вакцина, написал в твиттере столичный мэр Сергей Собянин. Объём разовой дотации должен составлять не менее трехсот и не более шестисот миллилитров, уточнил градоначальник. Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусом, выработали иммунитет, и у них нет противопоказаний к сдаче крови и её компонентов. Напомню, ранее благотворительные фонды в Москве и других городах объявили о критической нехватке донорской крови. К примеру, фонд «Подари жизнь» сообщал о такой ситуации сразу в трех больницах столицы, в том числе центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Похожие тревожные заявления поступали из Пермского края ряда других регионов.



Станции переливания крови сообщили, что количество доноров из-за коронавируса и режима изоляции сократилось в пять раз. Сотрудники станций призывают доноров приходить сдавать кровь. Врачи заверяют, что коронавирус при переливании крови не передаётся, пациенты вне опасности.