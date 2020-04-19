Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Кабакову было 76 лет. В разное время он работал в газетах «Гудок», «Московские новости», «Коммерсант». Писал романы, повести и рассказы, среди самых известных произведений «Сочинитель», «Московских сказки» и «Невозвращенец».