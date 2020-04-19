Два вывозных рейса из Турции в российские регионы запланированы на вторник

Об этом сообщили в Минкомсвязи. Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, в который помимо Турции вошли Таиланд, Япония и Индия.

Рейсы «Уральских авиалиний» для возвращения россиян на родину запланированы на вторник из Антальи в Екатеринбург и Казань. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России. Два самолета выполнят перелеты с разницей в отправлении в один час. Уточняется, что перелет в Екатеринбург возможен только для тех граждан России, которые живут в Уральском федеральном округе, а в Казань — для тех, кто живет в Приволжском федеральном округе. Если у пассажира был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет будет выполнен по этому документу, бесплатно. Во всех иных вариантах необходимо будет свою поездку оплатить. На фоне ситуации с закрытыми границами и мероприятиями по вывозу туристов и тех, кто оказался на территории этой страны, в Анкаре накануне дали свой прогноз о перспективах предстоящего туристического сезона. Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, как сообщал местный телеканал NTV, не исключил, что частично он может быть открыт уже в мае текущего года. Чиновник предположил, что после спада вспышки заболеваемости первыми в Турцию поедут путешественники из азиатских стран. Впрочем, основанием для этого станет снижение числа заболеваний и открытие авиосообщения, о которых ничего не объявлялось.

Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса в конце марта. Сейчас в стране зафиксировано свыше 78 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,5 тысяч человек.